Medziročná inflácia v Česku v apríli stúpla na 2,5 %
Autor TASR
Praha 6. mája (TASR) - Medziročné tempo inflácie v Českej republike sa v apríli zrýchlilo na 2,5 % z úrovne 1,9 %, na ktorej bolo v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v stredu zverejnil Český štatistický úrad. Tento vývoj je v súlade s očakávaniami trhu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Aprílová inflácia v krajine bola najvyššia od októbra 2025. Dôvodom bol prudký rast cien alkoholických nápojov a tabaku, ktoré medziročne zdraželi o 5,2 % po tom, ako sa v marci ich ceny zvýšili o 3,3 %. Opäť začali medziročne rásť ceny energií. V apríli boli v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška vyššie o 1,5 % po marcovom medziročnom zlacnení o 1,7 %. Pokračoval však pokles cien potravín. Medziročne sa znížili o 1,3 % po marcovom zlacnení o 1,1 %.
Celkovo sa medziročný rast cien tovarov zrýchlil na 1,1 % z marcových 0,1 %. Ceny služieb sa medziročne takisto zvýšili mierne rýchlejšie, a to o 4,8 % po marcovom zdražení o 4,7 %.
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v apríli posilnili o 0,5 %. Stúpli mierne viac, ako očakával trh, ktorý predpokladal, že medzimesačná inflácia bude vo výške 0,4 %. Medzimesačný rast cien sa však spomalil po tom, ako v marci spotrebiteľské ceny v Česku oproti februáru stúpli o 0,6 %.
