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Medziročná inflácia v Česku v auguste stúpla najvyššie za tri mesiace

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Na snímke ľudia relaxujú v Riegrovych sadoch s výhľadom na centrum Prahy, v pozadí Pražský hrad. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Rast cien služieb sa však spomalil na 4,5 % z júlových 4,7 %. Zároveň pokračoval pokles cien potravín a nealkoholických nápojov, ktoré sa znížili 4,3 % po júlovom oslabení o 3,1 %.

Autor TASR
Praha 4. septembra (TASR) - Medziročná inflácia v Českej republike sa v auguste zvýšila na 1,9 % z úrovne 1,7 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Vyplýva to z predbežného odhadu Českého štatistického úradu, ktorého výsledky zverejnil v piatok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Česká augustová medziročná inflácia bola najvyššia od mája. Dôvodom jej rýchlejšieho rastu bolo medziročné zdraženie alkoholických nápojov a tabaku o 4,7 % po tom, ako v júli sa ich ceny oproti rovnakému mesiacu vlaňajška zvýšili o 3,7 %. Zároveň sa obnovil rast cien energií, ktoré v auguste medziročne stúpli o 2,3 % po júlovom poklese o 0,3 %. Ceny tovarov sa zvýšili o 0,2 % po júlovom oslabení o 0,2 %.

Rast cien služieb sa však spomalil na 4,5 % z júlových 4,7 %. Zároveň pokračoval pokles cien potravín a nealkoholických nápojov, ktoré sa znížili 4,3 % po júlovom oslabení o 3,1 %.

Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v auguste zvýšili o 0,3 % po tom, ako v júli stúpli o 0,6 %.
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