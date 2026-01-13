< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Česku v decembri zostala na úrovni 2,1 %
Autor TASR
Praha 13. januára (TASR) - Medziročná inflácia spotrebiteľských cien v Českej republike zostala v decembri stabilná na úrovni 2,1 %. Ukazujú to konečné údaje, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ). Potvrdil sa tak predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medziročný rast cien potravín a nealkoholických nápojov v Česku sa minulý mesiac zmiernil na 1,7 % z novembrových 2,2 %. Energie však medziročne zdraželi o 1,9 % po tom, ako v novembri boli medziročne vyššie o 1,7 %. Ceny dopravy v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom roka 2024 o 0,2 % klesli.
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny podľa definitívnych údajov v decembri znížili o 0,3 %. Tiež sa tak potvrdil predbežný odhad ČSÚ. Ceny tovarov oproti novembru celkovo klesli o 0,6 % a ceny služieb o 0,2 % vzrástli.
„Priemerná miera inflácie za rok 2025 predstavovala 2,5 %. Ceny tovarov celkovo v roku 2025 vzrástli o 1,1 % a ceny služieb o 4,7 %,“ uviedla vedúca oddelenia štatistiky spotrebiteľských cien ČSÚ Pavla Šedivá.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v Česku v decembri medziročne, rovnako ako v novembri, vzrástol o 1,8 % a medzimesačne o 0,3 % klesol.
