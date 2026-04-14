Medziročná inflácia v Česku v marci stúpla na trojmesačné maximum
Hlavným dôvodom posilnenia inflácie v ČR bolo zdraženie dopravy o 5,5 %, pričom ceny pohonných látok a mazív stúpli o 13,1 % po tom, ako vo februári medziročne o 8,4 % klesli.
Autor TASR
Praha 14. apríla (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien v Česku sa v marci zrýchlil na 1,9 % z februárových 1,4 %. Inflácia v krajine sa tak dostala na najvyššiu úroveň za tri mesiace. Uviedol to v utorok Český štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hlavným dôvodom posilnenia inflácie v ČR bolo zdraženie dopravy o 5,5 %, pričom ceny pohonných látok a mazív stúpli o 13,1 % po tom, ako vo februári medziročne o 8,4 % klesli. V marci v krajine vzrástli aj ceny v bývania a energií o 1 % a ceny zariadenia a vybavenia domácností a ich bežnej údržby o 1,7 %. Oproti marcu minulého roka sa však znížili ceny potravín a nealkoholických nápojov o 1,1 % a odevov a obuvi o 2,6 %.
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v marci zvýšili o 0,6 % po tom, ako vo februári o 0,1 % klesli. Ich marcový medzimesačný rast spôsobilo najmä zdraženie pohonných látok.
