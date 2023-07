Medziročná inflácia v ČR klesla na jednocifernú hodnotu, dosahuje 9,7%

Praha 13. júla (TASR) - Medziročná inflácia v Česku klesla na 9,7 %, pričom jednocifernú hodnotu naposledy dosahovala v januári 2022. Vo štvrtok o tom informoval český premiér Petr Fiala, podľa ktorého je to výsledok opatrení, ktoré zaviedol jeho kabinet.



"Vďaka úsiliu našej vlády a správne nastaveným opatreniam sa podarilo dosiahnuť to, že dnes máme infláciu opäť na jednociferných číslach," uviedol premiér, pričom menoval tri - podľa jeho slov - zásadné kroky, ktoré k tomu napomohli.



Prvým z nich bolo zníženie cien energií. "Celý minulý rok sme vyjednávali na európskej úrovni, aby sme zastropovali ceny energií pre občanov, firmy a verejný sektor. To sa nám podarilo. Mohli sme dať všetkým istotu, že ceny neporastú," uviedol Fiala.



Druhým zásadným krokom boli podľa neho vládne úspory a ozdravenie verejných rozpočtov. "Ak by sme nezoškrtali výdavky vlaňajšieho rozpočtu a tento rok ak by sme neschválili ozdravný balíček, rast cien by bol preukázateľne vyšší," povedal premiér. Úsporný balíček však zatiaľ neprešiel, aktuálne o ňom v snemovni rokujú poslanci. V predloženej podobe ho odmieta opozícia aj odbory.



Tretím aspektom, ktorý podľa premiéra pomohol znížiť infláciu, bol tlak na dodávateľské reťazce. "Viac než rok vyjednávame a tlačíme na producentov, predajcov potravín, dodávateľov a predajcov nafty a ďalších komodít, aby za ne občania neplatili viac než v okolitých krajinách," spresnil.



Zdôraznil tiež, že jeho vláda odolala tlaku niektorých "populistov a ekonomických expertov", ktorí jej radili, aby ceny zastropovala, alebo zrušila či znížila DPH. V krajinách, kde podobné opatrenia zaviedli, podľa Fialu nefungovali a viedli k nedostatku niektorých tovarov, napríklad benzínu. "U nás nikto nezažil, že by bol nedostatok benzínu, potravín alebo že by došlo ku skokovému nárastu o desiatky percent tak, ako sme to videli v krajinách, ktoré začali zasahovať príliš do tvorby cien, alebo nejakým spôsobom tú komoditu regulovali," dodal.



Dodal, že aktuálne dosiahnutá hodnota inflácie nie je konečným cieľom. V úsilí o jej ďalšie znižovanie budú podľa jeho slov pokračovať a chcú ju vrátiť na úroveň pred energetickou krízou.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)