Medziročná inflácia v ČR sa v decembri nezmenila, ceny klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Minulý mesiac sa v Česku spomalil medziročný rast cien v segmente potravín, alkoholu a tabaku na 2,5 % z novembrovej úrovne 2,8 %.

Autor TASR
Praha 7. januára (TASR) - Medziročná inflácia v Českej republike sa v decembri podľa predbežného odhadu nezmenila a zostala na úrovni 2,1 %. Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v krajine znížili o 0,3 %. Bez zahrnutia energií bola medziročná inflácia rovnako ako v novembri vo výške 2,9 %. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy Českého štatistického úradu (ČSÚ).

Minulý mesiac sa v Česku spomalil medziročný rast cien v segmente potravín, alkoholu a tabaku na 2,5 % z novembrovej úrovne 2,8 %. Zároveň výraznejšie zlacneli energie vrátane pohonných látok, a to o 4,2 % po tom, ako sa v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka znížili o 3,8 %.

Medzimesačne v ČR klesli ceny v segmente potravín, alkoholu a tabaku o 1,1 %. Energie vrátane pohonných látok oproti novembru zlacneli o 0,6 %. Tovary v decembri celkovo medzimesačne zlacneli o 0,6 %, ale služby súhrnne o 0,2 % zdraželi, uviedol ČSÚ.
