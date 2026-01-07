< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v ČR sa v decembri nezmenila, ceny klesli
Minulý mesiac sa v Česku spomalil medziročný rast cien v segmente potravín, alkoholu a tabaku na 2,5 % z novembrovej úrovne 2,8 %.
Autor TASR
Praha 7. januára (TASR) - Medziročná inflácia v Českej republike sa v decembri podľa predbežného odhadu nezmenila a zostala na úrovni 2,1 %. Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v krajine znížili o 0,3 %. Bez zahrnutia energií bola medziročná inflácia rovnako ako v novembri vo výške 2,9 %. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy Českého štatistického úradu (ČSÚ).
Minulý mesiac sa v Česku spomalil medziročný rast cien v segmente potravín, alkoholu a tabaku na 2,5 % z novembrovej úrovne 2,8 %. Zároveň výraznejšie zlacneli energie vrátane pohonných látok, a to o 4,2 % po tom, ako sa v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka znížili o 3,8 %.
Medzimesačne v ČR klesli ceny v segmente potravín, alkoholu a tabaku o 1,1 %. Energie vrátane pohonných látok oproti novembru zlacneli o 0,6 %. Tovary v decembri celkovo medzimesačne zlacneli o 0,6 %, ale služby súhrnne o 0,2 % zdraželi, uviedol ČSÚ.
