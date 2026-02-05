< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v ČR sa v januári podľa odhadu spomalila
Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v Českej republike sa v januári spomalilo viac, ako sa očakávalo.
Autor TASR,aktualizované
Praha 5. februára (TASR) - Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v Českej republike sa v januári spomalilo viac, ako sa očakávalo. Ukázali to predbežné údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celková hladina spotrebiteľských cien v krajine v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpla o 1,6 %. Medziročná česká inflácia sa tak zmiernila, keďže v decembri bola na úrovni 2,1 %. Medziročný januárový rast cien bol zároveň slabší v porovnaní s očakávaniami, že posilnia o 1,7 %.
Ceny potravín, alkoholu a tabaku sa oproti januáru 2025 zvýšili o 1,3 % po decembrovom medziročnom raste o 1,7 %. Prehĺbil sa pokles cien energií, ktoré sa znížili o 7,9 % po decembrovom oslabení o 4,2 %. Ceny služieb v januári medziročne stúpli rovnako ako v decembri, a to o 4,7 %.
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v januári zvýšili o 0,9 %.
České maloobchodné tržby sa v decembri medzimesačne oslabili o 0,1 %
Tržby českého maloobchodu bez zahrnutia tržieb za motorové vozidlá v decembri medzimesačne reálne klesli o 0,1 %. Tržby za nepotravinárske tovary sa oproti novembru znížili o 0,6 %, za pohonné látky stagnovali a za potraviny o 0,6 % vzrástli. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú vo štvrtok na svojom webe zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).
Medziročne sa maloobchodné tržby v Česku v decembri reálne zvýšili o 1,8 %. Tržby za pohonné látky stúpli o 3,9 %, za nepotravinárske tovary o 2 % a za potraviny o 1 %. „Maloobchodné tržby po očistení o cenové vplyvy zaznamenali v decembri medziročný rast, pričom tempo rastu sa oproti predchádzajúcim mesiacom spomalilo,“ uviedla vedúca oddelenia štatistiky obchodu, dopravy a služieb ČSÚ Jana Gotvaldová.
Tržby v špecializovaných predajniach s kozmetickými a toaletnými výrobkami medziročne vzrástli o 8,2 % a v predajniach s farmaceutickým a zdravotníckym tovarom sa zvýšili o 5,8 %. Klesli tržby predajní s počítačovými a komunikačnými zariadeniami o 1,8 %, s výrobkami pre kultúru, šport a rekreáciu o 1 %, s výrobkami pre domácnosť o 0,7 % a s odevmi a obuvou o 0,5 %. Tržby v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín vzrástli o 1,1 % a v špecializovaných predajniach potravín o 0,1 %. Tržby v nešpecializovaných predajniach s prevahou nepotravinárskych tovarov sa zvýšili o 4,3 %. Tržby za predaj prostredníctvom internetového a zásielkového obchodu sa zväčšili o 3,8 %.
Za celý rok 2025 sa české maloobchodné tržby oproti predošlému roku reálne zvýšili o 3,5 %, pričom tržby za pohonné látky vzrástli o 8,4 %, za nepotravinárske tovary o 4,4 % a za potraviny o 0,6 %.
Tržby za predaj a opravy motorových vozidiel v ČR v decembri medzimesačne reálne vzrástli o 0,1 % a medziročne sa zvýšili o 2,6 %. Za celý minulý rok stúpli o 2,6 %.
