Medziročná inflácia v eurozóne sa oslabila, na Slovensku stúpla
V celej Európskej únii sa medziročná inflácia v januári zmiernila na 2 % z hodnoty 2,3 % v predošlom mesiaci.
Autor TASR
Luxemburg 25. februára (TASR) - Medziročná inflácia v eurozóne sa v januári oslabila na 1,7 % z decembrových 2 %. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. Januárová inflácia v menovom bloku sa dostala najnižšie od septembra 2024. Spomalenie inflácie sa časovo zhodovalo s výrazným posilnením eura, ktoré sa na konci mesiaca vyšplhalo nad 1,20 USD, čiže na najvyššiu úroveň za viac ako štyri roky. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov z webowej stránky Eurostatu.
V celej Európskej únii sa medziročná inflácia v januári zmiernila na 2 % z hodnoty 2,3 % v predošlom mesiaci. Na Slovensku sa však zrýchlila na 4,3 % z decembrových 4,1 %. Najnižšia v rámci EÚ bola vo Francúzsku (0,4 %), Dánsku (0,6 %) a Fínsku a Taliansku (zhodne 1 %). Najvyššia bola v Rumunsku (8,5 %), na Slovensku (4,3 %) a v Estónsku (3,8 %).
Medzimesačne spotrebiteľské ceny v eurozóne klesli o 0,6 % a v rámci celej Únie o 0,4 %. Najvýraznejší pokles nastal v Belgicku (-1,6 %) a v Holandsku a Luxembursku (zhodne -1,3 %). Najviac ceny medzimesačne stúpli na Slovensku (2 %), v Litve (1,2 %) a v Česku (0,9 %).
V rámci eurozóny sa v januári spomalil medziročný rast cien služieb na 3,2 % z decembrových 3,4 % aj rast cien v segmente potravín, alkoholu a tabaku (na 2 % z 2,1 %). Ceny energií klesli o 4 % po decembrovom oslabení o 1,9 %. Zrýchlil sa však rast cien priemyselných tovarov, ktoré stúpli o 0,4 % po decembrovom zvýšení o 0,3 %.
