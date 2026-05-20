Medziročná inflácia v eurozóne sa posilnila pre zdraženie energií
Autor TASR
Brusel 20. mája (TASR) - Inflácia v eurozóne sa minulý mesiac zrýchlila v dôsledku vyšších cien energií. Podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) sa medziročná inflácia posilnila na 3 % z marcových 2,6 %. Ukázali to konečné údaje, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Potvrdil sa tak predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a údajov z internetovej stránky Eurostatu.
Rast cien energií bol predovšetkým výsledkom vojny v Iráne a blokády Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou vodnou cestou pre svetový obchod s ropou a plynom. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, sa však v eurozóne v apríli znížila na 2,2 % z marcových 2,3 %. V rámci HICP najviac zdraželi energie (10,8 %) a služby (3 %). Po nich nasledovali potraviny, alkohol a tabak (2,4 %) a priemyselné tovary (0,8 %). Medzimesačná inflácia podľa HICP bola v eurozóne v apríli na úrovni 1 %.
V rámci celej Európskej únie sa medziročná inflácia v apríli zvýšila na 3,2 % z marcových 2,8 %. Na Slovensku sa posilnila na 4,1 % z úrovne 3,7 % v predošlom mesiaci. Najvyššia aprílová medziročná inflácia bola v Rumunsku (9,5 %), Bulharsku (6 %) a v Chorvátsku (5,4 %). Najnižšiu infláciu mali vo Švédsku (0,5 %), v Dánsku (1,2 %) a Česku (2,1 %).
