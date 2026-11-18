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Medziročná inflácia v eurozóne sa v októbri zrýchlila na 4 %
Inflácia v bloku sa tak vyšplhala najvyššie od septembra 2023.
Autor TASR
Luxemburg 18. novembra (TASR) - Medziročná inflácia v eurozóne sa v októbri zrýchlila na 4 % zo septembrových 3,8 %. Ukázali to v stredu revidované údaje, ktoré tak potvrdili predbežný odhad. Inflácia v bloku sa tak vyšplhala najvyššie od septembra 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Inflácia v eurozóne je tak dvojnásobne vyššia v porovnaní s cieľovou úrovňou 2 %, ktorú chce udržiavať Európska centrálna banka. Rast inflácie spôsobilo najmä prudké zvýšenie cien energií v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe. Medziročná inflácia cien energií stúpla na 21 %, čiže na najvyššiu úroveň od decembra 2022. Cenové tlaky sa zintenzívnili aj v sektore služieb, v ktorom inflácia vzrástla na 3,3 % zo septembrových 3,2 %. Zrýchlil sa aj rast cien nespracovaných potravín, a to na 4,6 % zo septembrovej úrovne 4 %.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a potravín, bola v októbri podľa revidovaných údajov 2,6 %, čiže najvyššia od mája. Predbežný odhad naznačoval, že bola trochu miernejšia, a to vo výške 2,5 %.
V rámci najväčších ekonomík eurozóny sa inflácia zrýchlila vo Francúzsku (na 3,7 % z 3,4 %), Taliansku (na 5,6 % zo 4,2 %) a v Holandsku (na 3,3 % z 3 %). V Nemecku sa inflácia spomalila na 2,9 % z 3,3 %. Čiastočne išlo o výsledok dočasného zníženia dane z pohonných látok. Mierne inflácia klesla aj v Španielsku (na 4,9 % z 5 %).
Na Slovensku sa medziročná inflácia v októbri spomalila na 2,9 % zo septembrovej úrovne 3 %. Najvyššia medziročná inflácia v októbri bola v Rumunsku (7 %), Litve (6,1 %) a v Bulharsku (5,9 %). Najnižšiu infláciu mali vo Švédsku (0,6 %) a v Česku a Dánsku (zhodne 2,1 %).
Inflácia v eurozóne je tak dvojnásobne vyššia v porovnaní s cieľovou úrovňou 2 %, ktorú chce udržiavať Európska centrálna banka. Rast inflácie spôsobilo najmä prudké zvýšenie cien energií v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe. Medziročná inflácia cien energií stúpla na 21 %, čiže na najvyššiu úroveň od decembra 2022. Cenové tlaky sa zintenzívnili aj v sektore služieb, v ktorom inflácia vzrástla na 3,3 % zo septembrových 3,2 %. Zrýchlil sa aj rast cien nespracovaných potravín, a to na 4,6 % zo septembrovej úrovne 4 %.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a potravín, bola v októbri podľa revidovaných údajov 2,6 %, čiže najvyššia od mája. Predbežný odhad naznačoval, že bola trochu miernejšia, a to vo výške 2,5 %.
V rámci najväčších ekonomík eurozóny sa inflácia zrýchlila vo Francúzsku (na 3,7 % z 3,4 %), Taliansku (na 5,6 % zo 4,2 %) a v Holandsku (na 3,3 % z 3 %). V Nemecku sa inflácia spomalila na 2,9 % z 3,3 %. Čiastočne išlo o výsledok dočasného zníženia dane z pohonných látok. Mierne inflácia klesla aj v Španielsku (na 4,9 % z 5 %).
Na Slovensku sa medziročná inflácia v októbri spomalila na 2,9 % zo septembrovej úrovne 3 %. Najvyššia medziročná inflácia v októbri bola v Rumunsku (7 %), Litve (6,1 %) a v Bulharsku (5,9 %). Najnižšiu infláciu mali vo Švédsku (0,6 %) a v Česku a Dánsku (zhodne 2,1 %).