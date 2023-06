Medziročná inflácia v eurozóne sa v júni spomalila na 5,5 %

Luxemburg 30. júna (TASR) - Inflácia v eurozóne sa v júni spomalila, nie však dostatočne na to, aby priniesla výraznejšiu úľavu spotrebiteľom alebo aby zastavila ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.



Index spotrebiteľských cien v eurozóne v júni medziročne stúpol o 5,5 % po zvýšení o 6,1 % v máji, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade.



Motorom inflácie boli ceny potravín, alkoholu a tabaku, ktoré v júni medziročne vyskočili o 11,7 % (máj: +12,5 %). Ceny neenergetických priemyselných výrobkov vzrástli o 5,5 % (+5,8 %), ceny služieb o 5,4 % (+5 %). Ceny energií, naopak, klesli o 5,6 % (-1,8 %).



Inflácia v eurozóne dosiahla svoj vrchol v októbri 2022, keď sa jej medziročná miera dostala na 10,6 %. Odvtedy sa síce spomaľuje, ale jej pokles zatiaľ nie je dostatočný na to, aby Európska centrálna banka (ECB) zastavila cyklus sprísňovania menovej politiky.



Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú kolísavé ceny energií a potravín, sa však v júni mierne zrýchlila na 5,4 % z 5,3 % v máji.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v eurozóne zvýšili o 0,3 %.