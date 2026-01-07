< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v eurozóne v decembri klesla na úroveň 2 %
Decembrový medziročný rast spotrebiteľských cien v eurozóne bol v súlade s prognózami analytikov, ktorých oslovili agentúry Bloomberg a FactSet.
Autor TASR
Brusel 7. januára (TASR) - Medziročná inflácia v eurozóne sa v decembri spomalila na hodnotu 2 %, ktorú si želá udržiavať Európska centrálna banka (ECB). Oslabenie inflácie z novembrových 2,1 % nastalo vďaka zrýchleniu poklesu cien energií. Oznámil to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Decembrový medziročný rast spotrebiteľských cien v eurozóne bol v súlade s prognózami analytikov, ktorých oslovili agentúry Bloomberg a FactSet. Tento vývoj podporuje názor ECB, že inflácia je pod kontrolou. Banka sa v decembri rozhodla opäť svoje úrokové sadzby ponechať na nezmenenej úrovni.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, sa v decembri v eurozóne tiež spomalila, a to na 2,3 % z novembrových 2,4 %. Energie v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka zlacneli o 1,9 % po tom, ako v novembri boli medziročne nižšie o 0,5 %. Rast cien potravín, alkoholu a tabaku sa však minulý mesiac zrýchlil na 2,6 % z novembrových 2,4 %.
Rast spotrebiteľských cien v Nemecku a Francúzsku, čiže v najväčších ekonomikách Európskej únie, sa v decembri tiež spomalil. V Nemecku bola medziročná inflácia vo výške 2 % a vo Francúzsku na úrovni 0,7 %.
