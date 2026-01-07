< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Holandsku sa v decembri mierne spomalila
Spomalenie celkového medziročného tempa rastu cien bolo výsledkom poklesu cien energií vrátane motorových palív o 0,4 % po tom, ako v novembri o 0,8 % stúpli.
Autor TASR
Amsterdam 7. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Holandsku sa v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka zvýšili o 2,8 %. Medziročná inflácia v krajine sa tak zmiernila z novembrovej úrovne 2,9 % a dostala sa najnižšie za štyri mesiace. Vyplýva to z predbežných údajov holandského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spomalenie celkového medziročného tempa rastu cien bolo výsledkom poklesu cien energií vrátane motorových palív o 0,4 % po tom, ako v novembri o 0,8 % stúpli. Spomalil sa aj rast cien v sektore služieb, ktoré sa zvýšili o 4,1 % po raste o 4,3 % v predošlom mesiaci. Zrýchlil sa však rast cien priemyselných tovarov na úroveň 0,9 % z novembrových 0,5 %. Inflácia v segmente potravín, nápojov a tabaku sa nezmenila a zostala na úrovni 3,1 %.
Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v decembri v Holandsku podľa predbežných údajov nezmenili po novembrovom oslabení o 0,8 %. Medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky a nezahŕňa náklady na bývanie, sa v decembri spomalil na 2,5 % z novembrových 2,6 %.
