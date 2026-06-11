< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Írsku sa v máji zmiernila
Medziročný rast cien potravín a nealkoholických nápojov v Írsku sa spomalil na 1,3 % z aprílových 2 %.
Autor TASR
Dublin 11. júna (TASR) - Tempo medziročnej inflácie v Írsku sa v máji trochu spomalilo, a to na 3,6 % z úrovne 3,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medziročný rast cien potravín a nealkoholických nápojov v Írsku sa spomalil na 1,3 % z aprílových 2 %. Ceny alkoholických nápojov a tabaku sa tiež zvýšili miernejšie, a to 2,4 % po raste o 2,7 % v apríli. Spomalilo sa aj tempo rastu cien odevov a obuvi na 7,4 % zo 7,9 %, bývania na 7,1 % z 8,1 %, rekreácie a kultúry na 0,6 % z 1,2 % a reštaurácií a hotelov na 3,7 % z 3,9 %. Zrýchlil sa však medziročný rast cien v poisťovníctve a finančných službách. V máji medziročne stúpli o 5,8 % po aprílovom posilnení o 5,3 %. Výraznejšie stúpli aj ceny zdravotníckych služieb, a to o 1,7 % po aprílovom zvýšení o 1,6 %, a ceny dopravy, ktoré vzrástli o 6,1 % po posilnení o 3,8 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa írske spotrebiteľské ceny v máji znížili o 0,1 % po tom, ako v apríli stúpli o 0,5 %.
Medziročný rast cien potravín a nealkoholických nápojov v Írsku sa spomalil na 1,3 % z aprílových 2 %. Ceny alkoholických nápojov a tabaku sa tiež zvýšili miernejšie, a to 2,4 % po raste o 2,7 % v apríli. Spomalilo sa aj tempo rastu cien odevov a obuvi na 7,4 % zo 7,9 %, bývania na 7,1 % z 8,1 %, rekreácie a kultúry na 0,6 % z 1,2 % a reštaurácií a hotelov na 3,7 % z 3,9 %. Zrýchlil sa však medziročný rast cien v poisťovníctve a finančných službách. V máji medziročne stúpli o 5,8 % po aprílovom posilnení o 5,3 %. Výraznejšie stúpli aj ceny zdravotníckych služieb, a to o 1,7 % po aprílovom zvýšení o 1,6 %, a ceny dopravy, ktoré vzrástli o 6,1 % po posilnení o 3,8 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa írske spotrebiteľské ceny v máji znížili o 0,1 % po tom, ako v apríli stúpli o 0,5 %.