Medziročná inflácia v Kanade v septembri zrýchlila na 2,4 %
K rastu prispelo najmä zmiernenie poklesu cien benzínu a vyššie ceny potravín.
Autor TASR
Ottawa 21. októbra (TASR) – Miera inflácie v Kanade v septembri zrýchlila tempo medziročného rastu na 2,4 % z 1,9 % v predchádzajúcom mesiaci. K rastu prispelo najmä zmiernenie poklesu cien benzínu a vyššie ceny potravín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila údaje kanadského štatistického úradu.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v septembri vzrástli o 0,1 % po augustovom poklese o 0,1 %. Bez započítania cien benzínu sa index spotrebiteľských cien (CPI) v septembri zvýšil o 2,6 % po augustovom náraste o 2,4 %. Ceny potravín zaznamenali medziročný nárast o 3,8 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci zvýšili o 3,4 %. Ceny potravín sa v septembri zvýšili najvýraznejšie od apríla 2024.
