Medziročná inflácia v Kanade vo februári klesla na 1,8 %
Maloobchodné ceny potravín sa vo februári medziročne zvýšili o 4,1 % po náraste o 4,8 % v prvom mesiaci roka.
Autor TASR
Ottawa 16. marca (TASR) - Medziročná inflácia v Kanade vo februári klesla na 1,8 % z úrovne 2,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Spomalenie odráža vplyv porovnávacieho základu, keďže vo februári minulého roka ceny po ukončení úľavy na dani z predaja prudko vzrástli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v pondelok zverejnila údaje kanadského štatistického úradu.
Bez započítania vplyvu nepriamych daní sa index spotrebiteľských cien (CPI) vo februári medziročne zvýšil o 1,9 %. V medzimesačnom porovnaní sa ceny zvýšili o 0,5 %. Kanadská centrálna banka na zasadnutí v januári ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na úrovni 2,25 %, pričom konštatovala, že inflácia sa stabilizovala okolo jej dvojpercentnej cieľovej úrovne. Vojna na Blízkom východe a s ňou súvisiaci rast cien ropy sa pravdepodobne odrazí aj na inflačných očakávaniach centrálnej banky, ktorá svoju aktualizovanú prognózu zverejní v stredu (18. 3.)
Maloobchodné ceny potravín sa vo februári medziročne zvýšili o 4,1 % po náraste o 4,8 % v prvom mesiaci roka. Ceny benzínu vo februári spomalili rast na 14,2 %. Náklady na bývanie sa zvýšili o 1,5 %, pričom ceny hypoték ďalej klesali.
Bez započítania vplyvu nepriamych daní sa index spotrebiteľských cien (CPI) vo februári medziročne zvýšil o 1,9 %. V medzimesačnom porovnaní sa ceny zvýšili o 0,5 %. Kanadská centrálna banka na zasadnutí v januári ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na úrovni 2,25 %, pričom konštatovala, že inflácia sa stabilizovala okolo jej dvojpercentnej cieľovej úrovne. Vojna na Blízkom východe a s ňou súvisiaci rast cien ropy sa pravdepodobne odrazí aj na inflačných očakávaniach centrálnej banky, ktorá svoju aktualizovanú prognózu zverejní v stredu (18. 3.)
Maloobchodné ceny potravín sa vo februári medziročne zvýšili o 4,1 % po náraste o 4,8 % v prvom mesiaci roka. Ceny benzínu vo februári spomalili rast na 14,2 %. Náklady na bývanie sa zvýšili o 1,5 %, pričom ceny hypoték ďalej klesali.