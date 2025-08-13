Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medziročná inflácia v Nemecku dosiahla v júli 2 %

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrňuje kolísavé ceny potravín a energií, zostala na nezmenenej úrovni 2,7 %. Ceny potravín sa v júli zvýšili o 2,2 %.

Wiesbaden 13. augusta (TASR) - Medziročná inflácia v Nemecku dosiahla v júli 2 %, čo je rovnaká miera ako v predchádzajúcom mesiaci. Oznámil to nemecký štatistický úrad, ktorý v stredu potvrdil svoje predbežné údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Miera inflácie sa od začiatku roka stabilizuje a druhý mesiac po sebe zostala nezmenená,“ uviedla prezidentka štatistického úradu Ruth Brandová. V porovnaní s júnom spotrebiteľské ceny minulý mesiac vzrástli o 0,3 %.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrňuje kolísavé ceny potravín a energií, zostala na nezmenenej úrovni 2,7 %. Ceny potravín sa v júli zvýšili o 2,2 %. Celkovú infláciu tlmili ceny energií, ktoré v medziročnom porovnaní klesli o 3,4 %.
