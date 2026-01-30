< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Nemecku sa podľa odhadu v januári posilnila
Ceny potravín v Nemecku v januári medziročne vzrástli o 2,1 % po novembrovom posilnení o 0,8 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 30. januára (TASR) - Nemecká medziročná inflácia sa v januári podľa predbežného odhadu posilnila na úroveň 2,1 % z novembrových 1,8 %. Uviedol to v piatok spolkový štatistický úrad Destatis. Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v krajine v januári zvýšili o 0,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ceny potravín v Nemecku v januári medziročne vzrástli o 2,1 % po novembrovom posilnení o 0,8 %. Najviac zdraželo ovocie a zelenina, káva a mäso. Energie v porovnaní s januárom minulého roka zlacneli o 1,7 %. Ceny služieb však vzrástli o 3,2 % v dôsledku zdraženia verejnej dopravy. Redukcia sadzby dane z pridanej hodnoty pre reštaurácie a kaviarne z 19 % na 7 % ceny v pohostinstve neznížila.
Podľa prezidenta nemeckej centrálnej banky Joachima Nagela by miera inflácie v krajine mohla v tomto roku na niekoľko mesiacov klesnúť aj pod 2 %, čiže pod cielenú úroveň Európskej centrálnej banky. Ekonómovia však očakávajú, že nemecká inflácia zostane nad hranicou 2 % počas celého roka 2026. Dôvodom je podľa nich rast minimálnej mzdy.
