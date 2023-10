Medziročná inflácia v Nemecku sa v októbri spomalila na 3,8 %

Berlín 30. októbra (TASR) - Inflácia v Nemecku tento mesiac výrazne klesla. Podľa predbežných údajov, ktoré v pondelok zverejnil nemecký štatistický úrad, spotrebiteľské ceny v októbri spomalili medziročný rast na 3,8 % zo 4,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Bola to najnižšia úroveň od augusta 2021, keď inflácia rovnako predstavovala 3,8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V októbri na spotrebiteľov v Nemecku opäť doliehali najmä ceny potravín, ktoré v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástli o 6,1 %. Naopak, ceny energií podľa predbežných údajov prvýkrát od januára 2021 klesli, a to o 3,2 %.



Nemecký štatistický úrad v pondelok zverejnil aj odhad, podľa ktorého najväčšia európska ekonomika v 3. štvrťroku klesla o 0,1 %, čo je výrazne slabšie tempo poklesu, než sa očakávalo. Navyše, za 2. aj 1. kvartál boli údaje revidované smerom nahor, čo znamená, že nemecká ekonomika v tomto roku do recesie neskĺzla. Pod pokles sa veľkou mierou podpísala domáca spotreba, ktorú negatívne ovplyvňuje inflácia a vysoké úrokové sadzby.