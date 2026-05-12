Medziročná inflácia v Nemecku v apríli dosiahla 2,9 %
Skokový rast cien ropy spôsobený vojnou v Iráne posunul mieru inflácie v Nemecku smerom k trojpercentnej hranici.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. mája (TASR) - Skokový rast cien ropy spôsobený vojnou v Iráne posunul mieru inflácie v Nemecku smerom k trojpercentnej hranici. Spotrebiteľské ceny v apríli zrýchlili tempo medziročného rastu na 2,9 % z marcovej úrovne 2,7 %, oznámil v utorok nemecký štatistický úrad (Destatis), ktorý potvrdil svoje predbežné údaje. Miera inflácie bola najvyššia od januára 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Opätovný nárast cien energií v dôsledku vojny s Iránom už druhý mesiac po sebe prispel k celkovému rastu inflácie. Spotrebitelia pociťujú najmä pretrvávajúci tlak na ceny pohonných látok,“ uviedla riaditeľka štatistického úradu Ruth Brandová.
Ceny energií v apríli vzrástli o 10,1 % po tom, ako sa v marci zvýšili prvýkrát od decembra 2023, a to o 7,2 %. Medziročný rast cien potravín sa zrýchlil miernejšie na 1,2 % z marcovej úrovne 0,9 %. Ceny služieb v apríli sa medziročne zvýšili o 2,8 %, čo je o niečo menej ako v predchádzajúcich mesiacoch. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v apríli vzrástli o 0,6 %.
