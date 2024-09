Medziročná inflácia v Nemecku v auguste klesla na 1,9 %

Wiesbaden 10. septembra (TASR) - Miera inflácie v Nemecku sa v auguste prvýkrát po viac ako troch rokoch dostala pod hranicu 2 %. Spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 1,9 %, čo je najpomalšie tempo od marca 2021, oznámil spolkový štatistický úrad Destatis, ktorý v utorok potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Energie boli o 5,1 % lacnejšie ako pred rokom, zatiaľ čo ceny služieb rástli nadpriemerným tempom 3,9 %. Potraviny zdraželi len o 1,5 %. Cenový tlak na spotrebiteľov sa po niekoľkých rokoch veľmi vysokej miery inflácie zmierňuje. V júli štatistici zaznamenali nárast cien o 2,3 % po 2,2 % v júni. Jadrová inflácia bez kolísavých cien energií a potravín klesla o 0,1 percentuálneho bodu na 2,8 %.



Ak by inflácia v Nemecku a v celej eurozóne v priebehu roka klesla, Európskej centrálnej banke (ECB) by to poskytlo manévrovací priestor na zníženie úrokových sadzieb. V júni znížila svoje kľúčové sadzby o 0,25 percentuálneho bodu. V júli ich ponechala na stabilnej úrovni, pričom signalizovala, že si ponecháva otvorené dvere pre ďalšie uvoľnenie menovej politiky. Finančné trhy očakávajú, že Rada guvernérov ECB na svojom zasadnutí 12. septembra sadzby opäť zníži.