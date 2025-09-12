< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Nemecku v auguste vzrástla na 2,2 %
V júni a júli miera inflácie predstavovala 2 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Nemecku v auguste v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástli o 2,2 %, najmä v dôsledku vyšších cien potravín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v piatok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.
V júni a júli miera inflácie predstavovala 2 %. V porovnaní s júlom spotrebiteľské ceny v auguste vzrástli o 0,1 %. Podľa odhadov štatistického úradu sa medziročná inflácia za celý rok 2025 bude pohybovať okolo dvoch percent. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestabilne ceny potravín a energií, sa v auguste tretí mesiac po sebe udržala na úrovni 2,7 %.
Ceny potravín v auguste medziročne vzrástli o 2,5 %, pričom káva zdražela o 22,8 % a čokoláda o 21,3 %. Ceny ovocia stúpli o 7,1 %, zatiaľ čo ceny zeleniny klesli o 1,1 %. Ceny služieb vzrástli medziročne o 3,1 %, čo zodpovedá júlovému tempu, keďže vyššie náklady na pracovnú silu tlačili nahor ceny osobnej dopravy a poistenia. Ceny energie klesli o 2,4 %.
V júni a júli miera inflácie predstavovala 2 %. V porovnaní s júlom spotrebiteľské ceny v auguste vzrástli o 0,1 %. Podľa odhadov štatistického úradu sa medziročná inflácia za celý rok 2025 bude pohybovať okolo dvoch percent. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestabilne ceny potravín a energií, sa v auguste tretí mesiac po sebe udržala na úrovni 2,7 %.
Ceny potravín v auguste medziročne vzrástli o 2,5 %, pričom káva zdražela o 22,8 % a čokoláda o 21,3 %. Ceny ovocia stúpli o 7,1 %, zatiaľ čo ceny zeleniny klesli o 1,1 %. Ceny služieb vzrástli medziročne o 3,1 %, čo zodpovedá júlovému tempu, keďže vyššie náklady na pracovnú silu tlačili nahor ceny osobnej dopravy a poistenia. Ceny energie klesli o 2,4 %.