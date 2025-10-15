Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medziročná inflácia v Poľsku dosiahla v septembri 2,9 %

Poľské zloté, ilustračné foto zo dňa 17.10.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V porovnaní s augustom zostali celkové ceny v priemere na rovnakej úrovni, pričom ceny tovarov mierne stúpli o 0,1 % a ceny služieb klesli o 0,2 %.

Varšava 15. októbra (TASR) - Inflácia v Poľsku dosiahla v septembri 2025 medziročne 2,9 %. Vyplýva to z údajov poľského Hlavného štatistického úradu (GUS), podľa ktorého ceny služieb vzrástli o 5,8 % a ceny tovarov o 1,9 %. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

V porovnaní s augustom zostali celkové ceny v priemere na rovnakej úrovni, pričom ceny tovarov mierne stúpli o 0,1 % a ceny služieb klesli o 0,2 %.

V treťom štvrťroku 2025 sa spotrebiteľské ceny zvýšili oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,3 %. Index cien tovarov a služieb dosiahol hodnotu 100,3, zatiaľ čo ceny tovarov dlhodobej spotreby mimo potravín klesli o 0,8 % na úroveň 99,2.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
