Medziročná inflácia v Rakúsku bola najslabšia za viac ako rok
Januárový medziročný rast spotrebiteľských cien v krajine bol najmiernejší od decembra 2024.
Autor TASR
Viedeň 4. februára (TASR) - Medziročná inflácia v Rakúsku sa v januári spomalila na 2 % z decembrových 3,8 %. Januárový medziročný rast spotrebiteľských cien v krajine bol najmiernejší od decembra 2024. Oslabenie rakúskej inflácie je hlavne výsledkom toho, že energie oproti januáru minulého roka zlacneli o 4,9 %. Ich zlacneniu pomohlo aj zníženie daní. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rakúske ceny priemyselných tovarov v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástli len mierne, a to o 0,8 %. Rast cien v segmente služieb sa spomalil na 3,8 % a v oblasti potravín, tabaku a alkoholu sa zmiernil na 2,7 %.
„Znamená to, že po vysokej miere inflácie v roku 2025 sa inflácia v Rakúsku vracia na úrovne z druhej polovice roka 2024,“ uviedla riaditeľka rakúskeho štatistického úradu Manuela Lenková.
Oproti decembru sa rakúske spotrebiteľské ceny v januári znížili o 0,7 %. Bol to ich prvý medzimesačný pokles za štyri mesiace, ktorý bol zároveň najprudším poklesom od januára 2019. V decembri bola rakúska medzimesačná inflácia na úrovni 0,3 %.
