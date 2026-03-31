Medziročná inflácia v Rakúsku sa v marci zvýšila na 3,1 %
Rakúska centrálna banka vo svojej najnovšej prognóze očakáva, že miera inflácie do mája vzrastie na viac ako 3 % a do konca roka opäť klesne na približne 2,5 %.
Autor TASR
Viedeň 31. marca (TASR) - Vojna na Blízkom východe prispela k výraznému zrýchleniu inflácie v Rakúsku. V medziročnom porovnaní sa ceny v marci zvýšili o 3,1 % po februárovom náraste o 2,2 %, oznámil v utorok rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Nárast o 0,9 percentuálneho bodu možno takmer výlučne pripísať prudkému nárastu cien palív a vykurovacieho oleja,“ priblížil úrad vo svojom rýchlom odhade. Ceny energií v marci vzrástli o 6,1 %. Najvýznamnejším inflačným faktorom zostali služby, ktoré v marci zdraželi o 4,5 % po náraste o 4 % v predchádzajúcom mesiaci. Podrobné údaje o vývoji inflácie v treťom mesiaci roka plánuje štatistický úrad zverejniť v polovici apríla. Rakúska centrálna banka vo svojej najnovšej prognóze očakáva, že miera inflácie do mája vzrastie na viac ako 3 % a do konca roka opäť klesne na približne 2,5 %. Za celý rok 2026 by tak inflácia dosiahla v priemere 2,7 %.
„Nárast o 0,9 percentuálneho bodu možno takmer výlučne pripísať prudkému nárastu cien palív a vykurovacieho oleja,“ priblížil úrad vo svojom rýchlom odhade. Ceny energií v marci vzrástli o 6,1 %. Najvýznamnejším inflačným faktorom zostali služby, ktoré v marci zdraželi o 4,5 % po náraste o 4 % v predchádzajúcom mesiaci. Podrobné údaje o vývoji inflácie v treťom mesiaci roka plánuje štatistický úrad zverejniť v polovici apríla. Rakúska centrálna banka vo svojej najnovšej prognóze očakáva, že miera inflácie do mája vzrastie na viac ako 3 % a do konca roka opäť klesne na približne 2,5 %. Za celý rok 2026 by tak inflácia dosiahla v priemere 2,7 %.