Medziročná inflácia v Rakúsku sa vo februári zvýšila na 2,2 %
Miera inflácie tak opäť prekročila dvojpercentnú cieľovú hodnotu Európskej centrálnej banky.
Autor TASR
Viedeň 3. marca (TASR) - Medziročná inflácia v Rakúsku sa vo februári zrýchlila na 2,2 % po tom, ako v januári klesla na 13-mesačné minimum 2 %. Miera inflácie tak opäť prekročila dvojpercentnú cieľovú hodnotu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Ceny služieb v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástli o 4 % po zvýšení o 3,8 % v januári. Ceny energií zmiernili tempo poklesu na 4,1 % z úrovne 4,9 %. Potraviny, tabak a alkohol boli v medziročnom porovnaní drahšie o 2,7 % po tom, ako sa ich ceny v januári zvýšili o 3 %. Medzimesačne spotrebiteľské ceny klesli o 0,8 %.
Medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, bola v Rakúsku vo februári na úrovni 2,6 %, čo predstavuje nárast z januárovej hodnoty 2 %. Medzimesačne sa ceny podľa tejto metodiky zvýšili o 0,8 %.
