Medziročná inflácia v Rakúsku sa vo februári zvýšila na 2,2 %
Motorom rastu inflácie bol sektor služieb, oznámil v stredu štatistický úrad, ktorý potvrdil svoje predbežné údaje.
Autor TASR
Viedeň 18. marca (TASR) - Medziročná inflácia v Rakúsku sa vo februári zrýchlila na 2,2 % po tom, ako v januári klesla na 13-mesačné minimum 2 %. Miera inflácie tak opäť prekročila dvojpercentnú cieľovú hodnotu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Motorom rastu inflácie bol sektor služieb, oznámil v stredu štatistický úrad, ktorý potvrdil svoje predbežné údaje. Ceny ubytovacích a stravovacích služieb sa v priemere zvýšili o 5,1 %. Ceny bývania, vody, elektriny, plynu a ďalších palív rovnako zrýchlili medziročný rast, a to na 1,5 % z januárovej úrovne 1,1 %. Ceny potravín a nealkoholických nápojov sa zvýšili o 2,4 % po náraste o 2,6 % v prvom mesiaci roka.
