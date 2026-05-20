Medziročná inflácia v Rakúsku v apríli zrýchlila na 3,4 %
Oznámil to v stredu rakúsky štatistický úrad, ktorý mierne upravil svoje predbežné údaje.
Autor TASR
Viedeň 20. mája (TASR) - Inflácia v Rakúsku v apríli zrýchlila medziročný rast na 3,4 % z marcovej úrovne 3,2 %. Oznámil to v stredu rakúsky štatistický úrad, ktorý mierne upravil svoje predbežné údaje, na základe ktorých inflácia minulý mesiac dosiahla 3,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Za takmer tretinu aprílového nárastu zodpovedali vyššie ceny pohonných látok a vykurovacieho oleja. Opatrenia na obmedzenie rastu cien pohonných látok zmiernili cenové tlaky o 0,2 percentuálneho bodu, priblížil štatistický úrad. Hlavným motorom inflácie zostali služby. Ceny v odvetví naďalej rástli nadpriemerným tempom, avšak už nie tak výrazne ako v predchádzajúcich mesiacoch. Ceny potravín sa zvýšili o 2,4 % a zostali tak opäť nižšie ako celková inflácia.
