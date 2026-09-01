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Medziročná inflácia v Rakúsku v auguste vzrástla na 3,2 %
Hlavným zdrojom rastu boli opäť vyššie ceny pohonných látok a vykurovacieho oleja.
Autor TASR
Viedeň 1. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rakúsku v auguste zrýchlili tempo medziročného rastu na 3,2 % z úrovne 2,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Hlavným zdrojom rastu boli opäť vyššie ceny pohonných látok a vykurovacieho oleja. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá zverejnila v utorok rýchly odhad rakúskeho štatistického úradu.
Energie v medziročnom porovnaní zdraželi o 10 %, zatiaľ čo ceny služieb sa zvýšili o 4,3 %. Nárast v kategórii potraviny, alkohol a tabak bol oveľa miernejší, a to na úrovni 0,2 %. To odráža zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny, ktoré nadobudlo účinnosť začiatkom júla. Priemyselný tovar zdražel o 0,5 %. V medzimesačnom porovnaní rakúske spotrebiteľské ceny v auguste vzrástli o 0,6 %.
Energie v medziročnom porovnaní zdraželi o 10 %, zatiaľ čo ceny služieb sa zvýšili o 4,3 %. Nárast v kategórii potraviny, alkohol a tabak bol oveľa miernejší, a to na úrovni 0,2 %. To odráža zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny, ktoré nadobudlo účinnosť začiatkom júla. Priemyselný tovar zdražel o 0,5 %. V medzimesačnom porovnaní rakúske spotrebiteľské ceny v auguste vzrástli o 0,6 %.