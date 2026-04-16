< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Rakúsku v marci vzrástla na 3,2 %
Zrýchlenie oproti februáru odráža takmer výlučne prudký nárast cien pohonných látok a vykurovacieho oleja, oznámil vo štvrtok rakúsky štatistický úrad.
Autor TASR
Viedeň 16. apríla (TASR) - Medziročná inflácia v Rakúsku v dôsledku energetickej krízy, ktorú vyvolala vojna na Blízkom východe, v marci výrazne vzrástla na 3,2 % z februárovej úrovne 2,2 %. Zrýchlenie oproti februáru odráža takmer výlučne prudký nárast cien pohonných látok a vykurovacieho oleja, oznámil vo štvrtok rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim celkovú infláciu zostali služby, zatiaľ čo ceny potravín mierne spomalili rast, uviedla riaditeľka štatistického úradu Manuela Lenková. Bez započítania pohonných látok a vykurovacieho oleja by miera inflácie v marci dosiahla 2,3 %. Vojna Spojených štátov a Izraela proti Iránu, ktorá trvá od konca februára, vyhnala ceny ropy a zemného plynu prudko nahor. Irán v rámci konfliktu fakticky zablokoval Hormuzský prieliv, cez ktorý sa v mierových časoch prepravovala zhruba pätina svetových dodávok ropy.
