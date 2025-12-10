< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Rusku v novembri klesla na 6,6 %
Zvýšené vojenské výdavky v prvých dvoch rokoch od vyslania vojakov na Ukrajinu podporovali ruskú ekonomiku, zároveň však podnietili infláciu, ktorá teraz brzdí hospodársky rast, uviedla agentúra AFP.
Autor TASR
Moskva 10. decembra (TASR) - Inflácia v Rusku zaznamenala najvýraznejší pokles od začiatku tohto roka. Podľa údajov, ktoré zverejnil v stredu ruský štatistický úrad Rosstat, sa medziročná miera inflácie v novembri znížila na 6,6 % z úrovne 7,7 % v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zvýšené vojenské výdavky v prvých dvoch rokoch od vyslania vojakov na Ukrajinu podporovali ruskú ekonomiku, zároveň však podnietili infláciu, ktorá teraz brzdí hospodársky rast, uviedla agentúra AFP. Minulý mesiac Rosstat informoval, že tempo rastu sa v treťom štvrťroku priblížilo k nule, zatiaľ čo ruská centrálna banka predpokladá, že inflácia dosiahne jej cieľovú hodnotu 4 % až v roku 2027. Problémom pre ruské verejné financie sú aj nižšie ceny ropy, keďže fosílne palivá prinášajú takmer pätinu štátnych príjmov.
