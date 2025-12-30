< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Slovinsku sa zrýchlila, zdraželi najmä potraviny
Autor TASR
Ľubľana 30. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Slovinsku v decembri oproti rovnakému mesiacu vlaňajška stúpli o 2,7 %. V porovnaní s novembrom sa tak medziročná inflácia zrýchlila o 0,4 percentuálneho bodu. Hlavným motorom rastu inflácie v krajine stále zostávali ceny potravín, uviedol v utorok štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.
Potraviny a nealkoholické nápoje v Slovinsku medziročne zdraželi o 4,5 %. Ceny v segmente bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá stúpli o 4,3 %. Ceny v sektore zdravotníctva sa zvýšili o 5,9 % a ceny v reštauráciách a hoteloch sa v porovnaní s decembrom minulého roka posilnili o 4 %. Ceny služieb medziročne v priemere vzrástli o 3,6 % a ceny tovarov o 2,3 %.
Medzimesačne sa slovinské ceny v decembri v priemere nezmenili. Zdraželo poistenie o 4,5 %, ale oproti novembru sa znížili ceny dovoleniek s balíkmi služieb o 3,1 %.
Medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky a nezahŕňa náklady na bývanie, v Slovinsku v decembri dosiahol úroveň 2,6 %. Oproti novembru ceny v krajine podľa tohto indexu v priemere stúpli o 0,1 %.
