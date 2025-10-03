Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medziročná inflácia v Turecku dosiahla v septembri 33,3 %

Turecká líra, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Životné náklady v Turecku sa v posledných rokoch prudko zvýšili. V roku 2022 tempo medziročného rastu cien miestami prekračovalo viac ako 80 %, od jari 2024 sa však situácia postupne zlepšovala.

Autor TASR
Ankara 3. októbra (TASR) - Inflácia v Turecku v septembri prvýkrát za viac ako rok vzrástla. Spotrebiteľské ceny sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 33,3 % po náraste o 33 % v predchádzajúcom mesiaci, oznámil v piatok turecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Životné náklady v Turecku sa v posledných rokoch prudko zvýšili. V roku 2022 tempo medziročného rastu cien miestami prekračovalo viac ako 80 %, od jari 2024 sa však situácia postupne zlepšovala. K septembrovému rastu spotrebiteľských cien prispeli najviac náklady na energie, zatiaľ čo výdavky na potraviny boli mierne vyššie ako celková miera inflácie.

Turecká centrálna banka v uplynulých rokoch bojovala proti inflácii výrazným zvyšovaním úrokových sadzieb. Vzhľadom na nedávny pokles rastu cien však hlavnú úrokovú sadzbu v tomto roku opäť znižovala, naposledy v septembri o 1,5 percentuálneho bodu na 40,5 %.
