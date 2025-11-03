< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Turecku v októbri klesla na 32,87 %
Ankara 3. novembra (TASR) - Medziročná inflácia v Turecku v októbri mierne klesla na 32,87 % zo septembrovej hodnoty 33,29 % a dostala sa najnižšie za takmer štyri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá v pondelok zverejnila údaje tureckého štatistického úradu.
V porovnaní so septembrom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,55 %, pričom najviac zdraželi potraviny (8,4 %), bývanie (7,8 %) a doprava (4,3 %). Životné náklady v Turecku sa v posledných rokoch prudko zvýšili. V roku 2022 tempo medziročného rastu cien miestami prekračovalo viac ako 80 %, od jari 2024 sa však situácia postupne zlepšovala.
Turecká centrálna banka v uplynulých rokoch bojovala proti inflácii výrazným zvyšovaním úrokových sadzieb. Vzhľadom na nedávny pokles rastu cien však hlavnú úrokovú sadzbu v tomto roku opäť znižovala, naposledy v októbri o jeden percentuálny bod na 39,5 bodu.
