< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v USA dosiahla v apríli 3,8 %
Ropný šok vyvolaný vojnou s Iránom naďalej tlačí spotrebiteľské ceny nahor.
Autor TASR
Washington 12. mája (TASR) - Medziročná miera inflácie v USA v apríli 2026 zrýchlila na 3,8 % z úrovne 3,3 % v predchádzajúcom mesiaci a dostala sa najvyššie od mája 2023. Údaje, ktoré zverejnilo v utorok americké ministerstvo práce, ukazujú, že ropný šok vyvolaný vojnou s Iránom naďalej tlačí spotrebiteľské ceny nahor. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Náklady na energie minulý mesiac medziročne vyskočili o 17,9 % po zvýšení o 12,5 % v marci. Ceny benzínu zrýchlili tempo rastu na 28,4 % z predchádzajúcich 18,9 %. Inflácia bola vyššia aj v oblasti bývania (3,3 % oproti 3 %) a potravín (2,3 % oproti 2,7 %). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol index spotrebiteľských cien (CPI) o 0,6 %, čo predstavuje spomalenie oproti 0,9 % zaznamenaným v marci.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, zmiernila rast. Zatiaľ čo v marci dosiahla v medziročnom porovnaní 2,6 %, v apríli predstavovala 2,8 %.
Náklady na energie minulý mesiac medziročne vyskočili o 17,9 % po zvýšení o 12,5 % v marci. Ceny benzínu zrýchlili tempo rastu na 28,4 % z predchádzajúcich 18,9 %. Inflácia bola vyššia aj v oblasti bývania (3,3 % oproti 3 %) a potravín (2,3 % oproti 2,7 %). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol index spotrebiteľských cien (CPI) o 0,6 %, čo predstavuje spomalenie oproti 0,9 % zaznamenaným v marci.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, zmiernila rast. Zatiaľ čo v marci dosiahla v medziročnom porovnaní 2,6 %, v apríli predstavovala 2,8 %.