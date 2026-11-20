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Medziročná japonská inflácia stúpla najvyššie za 11 mesiacov
Medzimesačné tempo rastu japonských spotrebiteľských cien sa v októbri takisto zrýchlilo, a to na úroveň 0,5 % zo septembrových 0,4 %.
Autor TASR
Tokio 20. novembra (TASR) - Inflácia v Japonsku sa v októbri opäť posilnila, a to v dôsledku rastúcich cien potravín a energií. Ukázali to oficiálne údaje, ktoré zverejnili v piatok. Medziročne sa ceny zvýšili o 2,3 % po raste o 2,1 % v predošlom mesiaci. Inflácia tak stúpla najvyššie od novembra minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu tradingeconomics.
Dôvodom rastu inflácie sú výrazne drahšie energie pre konflikt na Blízkom východe, ale aj slabší jen, ktorý zvyšuje ceny dovážaných produktov. Ceny energií sa posilnili aj preto, lebo vláda zredukovala subvencie na benzín a elektrinu. Cena benzínu v októbri vzrástla o 5,3 % po tom, ako sa v septembri zvýšila len o 0,2 %. Elektrina medziročne zdražela o 1,6 % po septembrovom poklese o 2,4 %.
Medzimesačné tempo rastu japonských spotrebiteľských cien sa v októbri takisto zrýchlilo, a to na úroveň 0,5 % zo septembrových 0,4 %. Medzimesačný rast cien tak bol najsilnejší od decembra 2024. Predpokladá sa, že piatkové údaje o vývoji inflácie podporia pravdepodobnosť, že japonská centrálna banka opäť sprísni menovú politiku. Očakáva sa, že banka na decembrovom zasadaní zvýši svoje úrokové sadzby.
Dôvodom rastu inflácie sú výrazne drahšie energie pre konflikt na Blízkom východe, ale aj slabší jen, ktorý zvyšuje ceny dovážaných produktov. Ceny energií sa posilnili aj preto, lebo vláda zredukovala subvencie na benzín a elektrinu. Cena benzínu v októbri vzrástla o 5,3 % po tom, ako sa v septembri zvýšila len o 0,2 %. Elektrina medziročne zdražela o 1,6 % po septembrovom poklese o 2,4 %.
Medzimesačné tempo rastu japonských spotrebiteľských cien sa v októbri takisto zrýchlilo, a to na úroveň 0,5 % zo septembrových 0,4 %. Medzimesačný rast cien tak bol najsilnejší od decembra 2024. Predpokladá sa, že piatkové údaje o vývoji inflácie podporia pravdepodobnosť, že japonská centrálna banka opäť sprísni menovú politiku. Očakáva sa, že banka na decembrovom zasadaní zvýši svoje úrokové sadzby.