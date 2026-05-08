Medziročná maďarská inflácia sa v apríli zrýchlila
Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil maďarský štatistický úrad.
Autor TASR
Budapešť 8. mája (TASR) - Medziročné tempo inflácie v Maďarsku sa v apríli zrýchlilo na 2,1 % z marcovej úrovne 1,8 %. Inflácia v krajine sa tak dostala na trojmesačné maximum. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zrýchlenie inflácie spôsobil najmä rast cien potravín, ktoré sa zvýšili o 1,5 % po tom, ako v marci stagnovali. Vo viacerých kategóriách sa však rast cien spomalil. Alkoholické nápoje a tabak v apríli medziročne zdraželi o 4,1 % po tom, ako v marci sa ich ceny posilnili o 5,5 %. Ceny odevov stúpli o 0,8 % po marcovom raste o 1,4 %. Ceny služieb sa v apríli zvýšili o 4 % po raste o 4,1 % v predošlom mesiaci. Energie pre domácnosti v apríli zlacneli o 0,4 % po marcovom zdražení o 4,3 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, sa v apríli posilnila na úroveň 2,2 % z marcových 1,9 %.
Medzimesačne sa maďarské spotrebiteľské ceny v apríli zvýšili o 0,4 %, čiže rovnako ako v marci.
