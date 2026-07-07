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Medziročná maďarská inflácia sa v júni spomalila na 1,7 %
Nenaplnil sa tak predpoklad analytikov, ktorí v priemere očakávali, že medziročný rast cien zostane na úrovni 1,8 %.
Autor TASR
Budapešť 7. júla (TASR) - Medziročná miera inflácie v Maďarsku sa v júni trochu oslabila, a to na 1,7 % z májových 1,8 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. Nenaplnil sa tak predpoklad analytikov, ktorí v priemere očakávali, že medziročný rast cien zostane na úrovni 1,8 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spomalenie maďarskej inflácie bolo výsledkom miernejšieho rastu cien potravín, ktoré sa zvýšili o 0,2 % po májovom posilnení o 0,5 %. Zmiernil sa aj rast cien alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na 3,1 % z májových 3,3 %, tovarov dlhodobej spotreby (na 1,9 % z 2,4 %) a služieb (na 4 % zo 4,3 %). Zároveň sa opäť znížili náklady domácností na energie, ktorých ceny v júni klesli o 2,3 % po znížení o 2 % v predchádzajúcom mesiaci. Mierne sa však zrýchlil rast cien odevov, a to na 1,4 % z 1,1 %, a cien v segmente iných tovarov, ktorý zahŕňa palivá (na 1,1 % z 0,4 %).
Medziročná miera jadrovej inflácie v Maďarsku, ktorá nezahŕňa volatilné ceny takých položiek, ako sú potraviny a energie, sa v júni nezmenila a zostala vo výške 2 %.
Medzimesačne sa maďarské spotrebiteľské ceny v júni nezmenili.
Spomalenie maďarskej inflácie bolo výsledkom miernejšieho rastu cien potravín, ktoré sa zvýšili o 0,2 % po májovom posilnení o 0,5 %. Zmiernil sa aj rast cien alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na 3,1 % z májových 3,3 %, tovarov dlhodobej spotreby (na 1,9 % z 2,4 %) a služieb (na 4 % zo 4,3 %). Zároveň sa opäť znížili náklady domácností na energie, ktorých ceny v júni klesli o 2,3 % po znížení o 2 % v predchádzajúcom mesiaci. Mierne sa však zrýchlil rast cien odevov, a to na 1,4 % z 1,1 %, a cien v segmente iných tovarov, ktorý zahŕňa palivá (na 1,1 % z 0,4 %).
Medziročná miera jadrovej inflácie v Maďarsku, ktorá nezahŕňa volatilné ceny takých položiek, ako sú potraviny a energie, sa v júni nezmenila a zostala vo výške 2 %.
Medzimesačne sa maďarské spotrebiteľské ceny v júni nezmenili.