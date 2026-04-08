Medziročná maďarská inflácia sa v marci zrýchlila
Autor TASR
Budapešť 8. apríla (TASR) - Medziročná miera inflácie v Maďarsku sa v marci zvýšila na úroveň 1,8 % z viac ako deväťročného minima 1,4 %, na ktorom bola v predchádzajúcom mesiaci. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Celkovú cenovú hladinu v Maďarsku medziročne nahor posunulo predovšetkým zdraženie alkoholických nápojov a tabaku o 5,5 %, palív a elektriny o 4,3 %, služieb o 4,1 % a odevov a obuvi o 1,4 %. Medzimesačne maďarské spotrebiteľské ceny v marci vzrástli o 0,4 % po posilnení o 0,1 % vo februári. Marcový medzimesačný rast cien v krajine bol najprudší od júla minulého roka.
Medziročná miera jadrovej inflácie, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, sa v marci v Maďarsku zmiernila na 1,9 % z februárovej úrovne 2,1 %. Medziročná inflácia v krajine podľa tejto metodiky bola najslabšia od septembra 2018.
