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Medziročná maďarská inflácia sa v máji zmiernila na 1,8 %
Spomalenie inflácie v Maďarsku bolo predovšetkým výsledkom miernejšieho rastu cien potravín, ktoré sa medziročne zvýšili len o 0,5 % po aprílovom raste o 1,5 %.
Autor TASR
Budapešť 9. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Maďarsku sa v máji spomalila na 1,8 % z trojmesačného maxima 2,1 %, na ktorom bola v predchádzajúcom mesiaci. Trh pritom očakával, že inflácia v krajine sa zrýchli na úroveň 2,3 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spomalenie inflácie v Maďarsku bolo predovšetkým výsledkom miernejšieho rastu cien potravín, ktoré sa medziročne zvýšili len o 0,5 % po aprílovom raste o 1,5 %. Zmiernil sa aj rast cien alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na 3,3 % z úrovne 4,1 % a spotrebných tovarov dlhodobej spotreby na 2,4 % z 2,7 %. Zároveň ceny energií pre domácnosti klesli o 2 % po oslabení o 0,4 % v predošlom mesiaci. Zrýchlil sa však medziročný rast cien odevov na 1,1 % z aprílových 0,8 % a služieb na 4,3 % z úrovne 4 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín či energií, sa v máji v Maďarsku spomalila na 2 % z aprílových 2,2 %. Trh prognózoval, že jadrová inflácia sa posilní na 2,3 %. Medzimesačne sa maďarské spotrebiteľské ceny v máji nezmenili po tom, ako v apríli medzimesačne stúpli o 0,4 %.
Spomalenie inflácie v Maďarsku bolo predovšetkým výsledkom miernejšieho rastu cien potravín, ktoré sa medziročne zvýšili len o 0,5 % po aprílovom raste o 1,5 %. Zmiernil sa aj rast cien alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na 3,3 % z úrovne 4,1 % a spotrebných tovarov dlhodobej spotreby na 2,4 % z 2,7 %. Zároveň ceny energií pre domácnosti klesli o 2 % po oslabení o 0,4 % v predošlom mesiaci. Zrýchlil sa však medziročný rast cien odevov na 1,1 % z aprílových 0,8 % a služieb na 4,3 % z úrovne 4 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín či energií, sa v máji v Maďarsku spomalila na 2 % z aprílových 2,2 %. Trh prognózoval, že jadrová inflácia sa posilní na 2,3 %. Medzimesačne sa maďarské spotrebiteľské ceny v máji nezmenili po tom, ako v apríli medzimesačne stúpli o 0,4 %.