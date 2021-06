Wiesbaden 29. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Nemecku v júni mierne klesla po dosiahnutí vyše 10-ročného maxima v máji. Ukázali to v utorok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Ekonómovia však tvrdia, že rast spotrebiteľských cien v najväčšej európskej ekonomike ešte nedosiahol svoj vrchol a pravdepodobne sa zrýchli, keďže sa zotavuje z pandémie nového koronavírusu.



Podľa rýchleho odhadu Destatisu sa medziročný rast spotrebiteľských cien v Nemecku v júni znížil na 2,3 % z májových 2,5 %, čo bolo jeho najväčšie tempo od septembra 2011.



Miera inflácie v Nemecku sa tak už druhý mesiac po sebe udržala nad cieľovou úrovňou Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá zaručuje cenovú stabilitu pri inflácii tesne pod hranicou 2 %.



Motorom rastu inflácie boli aj v júni ceny energií, ktoré stúpli o 9,4 %, čo bolo miernejšie zvýšenie ako o 10 % v máji. Spomalil sa aj rast cien potravín na 1,2 % z 1,5 %, a kleslo aj tempo zdražovania služieb na 1,6 % v júni z májových 2,2 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vzrástli v júni o 0,4 %, čo sa tiež zhoduje s odhadmi analytikov.



Ekonómovia a strážcovia mien tvrdia, že vyššie tempo rastu inflácie v Európe aj v USA, je pravdepodobne prechodné. Podľa nich je výsledkom jednorazových faktorov, ako sú uvoľňovanie opatrení na zastavenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19 a opätovné otváranie trhov, a v niektorých prípadoch aj problémy v dodávateľskom reťazci.



V Nemecku sa ceny čiastočne zvýšili aj pre zavedenie tzv. uhlíkovej dane v tomto roku a ukončenie dočasného zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) v minulom roku na zmiernenie škôd spôsobených pandémiou.



Júnové spomalenie je „iba krátkym oddychom na ceste k maximálnej inflácii,“ varoval ekonóm banky LBBW Jens-Oliver Niklasch.



Mnohí experti predpovedajú, že miera inflácie v Nemecku sa tento rok vyšplhá na 3 až 4 %. To podnieti diskusie o tom, kedy by Európska centrálna banka (ECB) mala začať utlmovať niektoré zo svojich obrovských stimulov pre eurozónu.



Destatis uviedol tiež, že harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Nemecka v júni medziročne stúpol o 2,1 % po náraste o 2,4 % v máji.