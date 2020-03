Medziročná miera inflácie vo Francúzsku sa spomalila

Paríž 31. marca (TASR) - Medziročná miera inflácie vo Francúzsku sa tento mesiac spomalila na viac ako trojročné minimum. Dôvodom sú opatrenia francúzskej vlády, ktoré výrazne ovplyvnili ekonomickú aktivitu. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.



Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku zaznamenali v marci v porovnaní s februárom nulový rast, už druhý mesiac po sebe, uviedla agentúra Reuters. Medziročne tak harmonizovaná miera inflácie dosiahla podľa INSEE 0,7 %, zatiaľ čo vo februári predstavovala 1,6 %.



Výsledok výrazne zaostal za odhadmi ekonómov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali so spomalením inflácie na 1,1 %. Navyše 0,7-percentný rast spotrebiteľských cien je najslabší od novembra 2016.



Podľa odhadov INSEE zverejnených minulý týždeň funguje ekonomika zhruba na 66 % bežnej úrovne. Takýto vývoj by mohol za každý mesiac karantény škrtnúť z hospodárskeho rastu tri percentuálne body.