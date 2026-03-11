< sekcia Ekonomika
Medziročná nemecká inflácia sa vo februári oslabila
K spomaleniu inflácie prispelo najmä zníženie cien energií, ktoré klesli o 1,9 %.
Autor TASR
Wiesbaden 11. marca (TASR) - Medziročná inflácia v Nemecku sa vo februári spomalila na 1,9 % z januárovej úrovne 2,1 %. Uviedol to v stredu spolkový štatistický úrad Destatis, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K spomaleniu inflácie prispelo najmä zníženie cien energií, ktoré klesli o 1,9 %. Zemný plyn v porovnaní s februárom minulého roka zlacnel o 4,4 %, elektrina o 4,1 %, diaľkové vykurovanie o 1 % a vykurovací olej o 4,7 %.
Zmiernil sa rast nemeckých cien potravín na 1,1 % z januárových 2,1 %. Znížili sa ceny jedlých tukov a olejov (-19,7 %), zemiakov (-18,1 %) a mliečnych výrobkov (-4,9 %). To prevážilo nad zdražením cukroviniek o 8,1 % a mäsových výrobkov o 4,5 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, zostala na úrovni 2,5 %. Medzimesačne sa nemecké spotrebiteľské ceny vo februári zvýšili o 0,2 % po raste o 0,1 % v januári. Medzimesačne sa zvýšili ceny energií, potravín a dovoleniek.
Medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, bola v Nemecku vo februári na úrovni 2 %. Medzimesačne ceny podľa tejto metodiky v krajine stúpli o 0,4 %.
