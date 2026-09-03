< sekcia Ekonomika
Medziročná švajčiarska inflácia v auguste stúpla na dvojročné maximum
Trh očakával, že sa zvýšia iba o 0,5 % po tom, ako v júli stúpli o 0,4 %.
Autor TASR
Bern 3. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku v auguste medziročne vzrástli o 0,8 %, čiže najrýchlejším tempom od augusta 2024. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. Trh očakával, že sa zvýšia iba o 0,5 % po tom, ako v júli stúpli o 0,4 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zrýchlenie medziročného rastu švajčiarskych spotrebiteľských cien bolo výsledkom zvýšenia cien ropných produktov a oslabenia švajčiarskeho franku, ktoré nahor posunulo ceny dovážaných tovarov. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny takých položiek, ako sú energie a nespracované potraviny, sa v auguste vo Švajčiarsku tiež zrýchlila, a to na 0,4 % z júlových 0,3 %.
Medzimesačne sa švajčiarske augustové spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,1 % po tom, ako v júli o 0,1 % klesli. Dôvodom medzimesačného rastu spotrebiteľských cien v krajine bolo zdraženie ropných produktov. Zvýšenie ich cien však čiastočne vyvážilo zlacnenie odevov a obuvi.
Zrýchlenie medziročného rastu švajčiarskych spotrebiteľských cien bolo výsledkom zvýšenia cien ropných produktov a oslabenia švajčiarskeho franku, ktoré nahor posunulo ceny dovážaných tovarov. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny takých položiek, ako sú energie a nespracované potraviny, sa v auguste vo Švajčiarsku tiež zrýchlila, a to na 0,4 % z júlových 0,3 %.
Medzimesačne sa švajčiarske augustové spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,1 % po tom, ako v júli o 0,1 % klesli. Dôvodom medzimesačného rastu spotrebiteľských cien v krajine bolo zdraženie ropných produktov. Zvýšenie ich cien však čiastočne vyvážilo zlacnenie odevov a obuvi.