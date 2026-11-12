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Medziročná švédska inflácia sa v októbri zmiernila
Medziročná švédska inflácia sa zmiernila zo septembrových 1,1 %, ktorá bola najvyššia od februára minulého roka.
Autor TASR
Štokholm 12. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švédsku v októbri medziročne vzrástli o 0,9 %. Uviedol to vo štvrtok štatistický úrad krajiny, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. Medziročná švédska inflácia sa tak zmiernila zo septembrových 1,1 %, ktorá bola najvyššia od februára minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K spomaleniu celkovej inflácie prispelo prehĺbenie deflácie cien v kategórii potravín a nealkoholických nápojov (na -7 % zo septembrových -6,6 %), cien nábytku, bytového vybavenia a údržby domácností (na -1,6 % z -0,5 %) a zdravotníctva (na -6,3 % z -5,9 %).
Zrýchlil sa však rast cien v segmente bývania a energií (na 5,1 % zo septembrových 4,8 %) a dopravy (na 4,3 % z 3,4 %). Dôvodom bol prudký rast cien palív, a to o 25 %. Nafta zdražela o 38 %, ceny benzínu sa zvýšili o 16 % a elektrina zdražela o 14 %.
Medzimesačne sa švédske spotrebiteľské ceny v októbri nezmenili po tom, ako v septembri oproti predošlému mesiacu o 0,9 % vzrástli.
K spomaleniu celkovej inflácie prispelo prehĺbenie deflácie cien v kategórii potravín a nealkoholických nápojov (na -7 % zo septembrových -6,6 %), cien nábytku, bytového vybavenia a údržby domácností (na -1,6 % z -0,5 %) a zdravotníctva (na -6,3 % z -5,9 %).
Zrýchlil sa však rast cien v segmente bývania a energií (na 5,1 % zo septembrových 4,8 %) a dopravy (na 4,3 % z 3,4 %). Dôvodom bol prudký rast cien palív, a to o 25 %. Nafta zdražela o 38 %, ceny benzínu sa zvýšili o 16 % a elektrina zdražela o 14 %.
Medzimesačne sa švédske spotrebiteľské ceny v októbri nezmenili po tom, ako v septembri oproti predošlému mesiacu o 0,9 % vzrástli.