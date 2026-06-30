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Medziročná talianska inflácia sa v júni spomalila
Rast cien nespracovaných potravín sa v júni v Taliansku spomalil na 4,5 % z májových 5,5 %, kultúrnych a rekreačných služieb na 2,7 % z 3 % a dopravných služieb na 1,1 % z 1,7 %.
Autor TASR
Rím 30. júna (TASR) - Celková miera inflácie v Taliansku sa v júni podľa predbežného odhadu zmiernila na 3 % z úrovne 3,2 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Išlo o jej prvé spomalenie od januára. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v utorok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. Medziročný rast cien v krajine bol miernejší, ako očakával trh, ktorý predpokladal, že júnová inflácia bude vo výške 3,1 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast cien nespracovaných potravín sa v júni v Taliansku spomalil na 4,5 % z májových 5,5 %, kultúrnych a rekreačných služieb na 2,7 % z 3 % a dopravných služieb na 1,1 % z 1,7 %. Vyššie ceny energií spôsobené poškodením ponuky z Blízkeho východu sa však stále prenášali na talianskych spotrebiteľov. Inflácia bola totiž rýchlejšia v prípade regulovaných cien energií (9,3 %) aj neregulovaných cien energií (12,9 %).
Keďže rast cien bol najvýraznejší v energetike, jadrová miera inflácie v Taliansku v júni klesla na 1,6 % z májových z 1,7 %. Medzimesačne sa talianske spotrebiteľské ceny v júni nezmenili.
Rast cien nespracovaných potravín sa v júni v Taliansku spomalil na 4,5 % z májových 5,5 %, kultúrnych a rekreačných služieb na 2,7 % z 3 % a dopravných služieb na 1,1 % z 1,7 %. Vyššie ceny energií spôsobené poškodením ponuky z Blízkeho východu sa však stále prenášali na talianskych spotrebiteľov. Inflácia bola totiž rýchlejšia v prípade regulovaných cien energií (9,3 %) aj neregulovaných cien energií (12,9 %).
Keďže rast cien bol najvýraznejší v energetike, jadrová miera inflácie v Taliansku v júni klesla na 1,6 % z májových z 1,7 %. Medzimesačne sa talianske spotrebiteľské ceny v júni nezmenili.