Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Ekonomika

Medziročná talianska inflácia sa v januári mierne spomalila

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Znamená to, že sa oslabila na najnižšiu hodnotu od októbra 2024.

Autor TASR
Rím 4. februára (TASR) - Medziročná miera inflácie v Taliansku sa v januári podľa predbežného odhadu mierne znížila na 1 % z úrovne 1,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to, že sa oslabila na najnižšiu hodnotu od októbra 2024. Jej vývoj v januári bol v súlade s očakávaniami trhu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a čerstvých potravín, sa v januári nezmenila a zostala na úrovni 1,8 %. Ukazovateľ inflácie, ktorý nezhŕňa len ceny energií, bol na úrovni 1,9 %. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v Taliansku v januári mierne klesol, a to na úroveň 1 % z decembrových 1,2 %.

Medzimesačne sa januárové talianske spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,4 %. Medzimesačná inflácia sa tak mierne zrýchlila po tom, ako v decembri bola na úrovni 0,2 %. Jej posilnenie bolo v súlade s očakávaniami trhu.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel