Medziročná talianska inflácia sa v januári mierne spomalila
Znamená to, že sa oslabila na najnižšiu hodnotu od októbra 2024.
Autor TASR
Rím 4. februára (TASR) - Medziročná miera inflácie v Taliansku sa v januári podľa predbežného odhadu mierne znížila na 1 % z úrovne 1,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to, že sa oslabila na najnižšiu hodnotu od októbra 2024. Jej vývoj v januári bol v súlade s očakávaniami trhu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a čerstvých potravín, sa v januári nezmenila a zostala na úrovni 1,8 %. Ukazovateľ inflácie, ktorý nezhŕňa len ceny energií, bol na úrovni 1,9 %. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v Taliansku v januári mierne klesol, a to na úroveň 1 % z decembrových 1,2 %.
Medzimesačne sa januárové talianske spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,4 %. Medzimesačná inflácia sa tak mierne zrýchlila po tom, ako v decembri bola na úrovni 0,2 %. Jej posilnenie bolo v súlade s očakávaniami trhu.
