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Medziročná talianska inflácia v októbri stúpla najvyššie od júla 2023
Hlavným motorom posilnenia medziročnej talianskej inflácie bolo prudké zdraženie energií.
Autor TASR
Rím 17. novembra (TASR) - Medziročná inflácia v Taliansku sa v októbri posilnila na 5,5 % zo septembrových 4,2 % a dostala sa tak na najvyššiu úroveň od júla 2023. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. Predbežný odhad naznačoval, že talianska inflácia stúpla trochu miernejšie, a to na 5,4 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hlavným motorom posilnenia medziročnej talianskej inflácie bolo prudké zdraženie energií. Regulované ceny energií boli v októbri oproti rovnakému mesiacu vlaňajška vyššie o 61,6 % a neregulované ceny o 29,8 %. Nespracované potraviny v krajine zdraželi o 7,5 % a dopravné služby o 3,2 %. Celkovo sa ceny tovarov medziročne zvýšili o 7,6 % a ceny služieb o 3 %. Jadrová inflácia v Taliansku sa posilnila na 2 % zo septembrových 1,6 %. Medzimesačne talianske spotrebiteľské ceny v októbri stúpli o 1 % po tom, ako sa v predošlom mesiaci zvýšili o 0,7 %.
Októbrová medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v októbri v Taliansku zrýchlila na 5,6 % zo septembrových 4,2 %, čiže sa vyšplhala najvyššie za tri roky. Medzimesačne sa ceny v krajine podľa tejto metodiky zvýšili o 1,2 % po septembrovom raste o 2,1 %.
Hlavným motorom posilnenia medziročnej talianskej inflácie bolo prudké zdraženie energií. Regulované ceny energií boli v októbri oproti rovnakému mesiacu vlaňajška vyššie o 61,6 % a neregulované ceny o 29,8 %. Nespracované potraviny v krajine zdraželi o 7,5 % a dopravné služby o 3,2 %. Celkovo sa ceny tovarov medziročne zvýšili o 7,6 % a ceny služieb o 3 %. Jadrová inflácia v Taliansku sa posilnila na 2 % zo septembrových 1,6 %. Medzimesačne talianske spotrebiteľské ceny v októbri stúpli o 1 % po tom, ako sa v predošlom mesiaci zvýšili o 0,7 %.
Októbrová medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v októbri v Taliansku zrýchlila na 5,6 % zo septembrových 4,2 %, čiže sa vyšplhala najvyššie za tri roky. Medzimesačne sa ceny v krajine podľa tejto metodiky zvýšili o 1,2 % po septembrovom raste o 2,1 %.