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Medziročné tempo nemeckej inflácie sa v máji spomalilo
Medzimesačne sa nemecké spotrebiteľské ceny v máji znížili o 0,2 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci o 0,6 % stúpli.
Autor TASR
Wiesbaden 12. júna (TASR) - Celková hladina spotrebiteľských cien v Nemecku v máji medziročne stúpla o 2,6 %. Inflácia sa tak zmiernila z dvojročného maxima 2,9 %, na ktorom bola v predchádzajúcom mesiaci. Uviedol to v piatok nemecký spolkový štatistický úrad Destatis, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medziročný rast cien sa zmiernil vo viacerých kategóriách vrátane potravín a nealkoholických nápojov (na 0,7 % z aprílových 1,5 %), alkoholických nápojov a tabaku (na 3,8 % zo 4,3 %), bývania a energií pre domácnosti (na 1,4 % z 1,6 %) a reštaurácií a hotelov (na 2,7 % z 3,4 %).
Ceny energií vzhľadom na vojnu v Iráne medziročne vzrástli o 6,6 %. Ich posilnenie však bolo miernejšie ako v apríli, v ktorom sa medziročne zvýšili o 10,1 %. Májové oslabenie medziročného rastu cien energií v Nemecku bolo výsledkom dočasnej redukcie daní z benzínu a nafty. Zrýchlil sa rast cien v zdravotníctve (na 2,3 % z aprílových 2 %) a v oblasti rekreácie a kultúry (na 2,1 % z 1,1 %).
Medzimesačne sa nemecké spotrebiteľské ceny v máji znížili o 0,2 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci o 0,6 % stúpli.
Májová nemecká inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa zmiernila na 2,7 % z aprílovej úrovne 2,9 %.
Medziročný rast cien sa zmiernil vo viacerých kategóriách vrátane potravín a nealkoholických nápojov (na 0,7 % z aprílových 1,5 %), alkoholických nápojov a tabaku (na 3,8 % zo 4,3 %), bývania a energií pre domácnosti (na 1,4 % z 1,6 %) a reštaurácií a hotelov (na 2,7 % z 3,4 %).
Ceny energií vzhľadom na vojnu v Iráne medziročne vzrástli o 6,6 %. Ich posilnenie však bolo miernejšie ako v apríli, v ktorom sa medziročne zvýšili o 10,1 %. Májové oslabenie medziročného rastu cien energií v Nemecku bolo výsledkom dočasnej redukcie daní z benzínu a nafty. Zrýchlil sa rast cien v zdravotníctve (na 2,3 % z aprílových 2 %) a v oblasti rekreácie a kultúry (na 2,1 % z 1,1 %).
Medzimesačne sa nemecké spotrebiteľské ceny v máji znížili o 0,2 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci o 0,6 % stúpli.
Májová nemecká inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa zmiernila na 2,7 % z aprílovej úrovne 2,9 %.