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Medziročné tempo rastu cien domov v Británii sa v júli spomalilo
Tempo rastu cien domov ovplyvnilo obnovené geopolitické napätie, najmä konflikt v Iráne, ktorý zvýšil ceny energií a prispel k volatilite očakávaní v oblasti úrokových sadzieb.
Autor TASR
Londýn 31. júla (TASR) - Ceny domov vo Veľkej Británii v júli oproti rovnakému mesiacu vlaňajška stúpli o 1,8 %. Tempo ich medziročného rastu sa spomalilo, keďže v júni sa medziročne zvýšili o 2,2 %. Júlový rast cien domov bol mierne slabší, ako odhadoval trh, ktorý očakával ich posilnenie o 1,9 %. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hlavný ekonóm Nationwide Robert Gardner uviedol, že tempo rastu cien domov ovplyvnilo obnovené geopolitické napätie, najmä konflikt v Iráne, ktorý zvýšil ceny energií a prispel k volatilite očakávaní v oblasti úrokových sadzieb. Poznamenal však, že zmiernenie spotrebiteľskej inflácie a spomalenie rastu miezd poskytli Bank of England väčší priestor na posúdenie, či je pre návrat inflácie k cieľovej hodnote potrebné ďalšie sprísnenie menovej politiky.
Medzimesačne sa ceny obytných nehnuteľností na britskom trhu v júli zvýšili len mierne, a to o 0,1 % po tom, ako v júni oproti máju stagnovali.
Hlavný ekonóm Nationwide Robert Gardner uviedol, že tempo rastu cien domov ovplyvnilo obnovené geopolitické napätie, najmä konflikt v Iráne, ktorý zvýšil ceny energií a prispel k volatilite očakávaní v oblasti úrokových sadzieb. Poznamenal však, že zmiernenie spotrebiteľskej inflácie a spomalenie rastu miezd poskytli Bank of England väčší priestor na posúdenie, či je pre návrat inflácie k cieľovej hodnote potrebné ďalšie sprísnenie menovej politiky.
Medzimesačne sa ceny obytných nehnuteľností na britskom trhu v júli zvýšili len mierne, a to o 0,1 % po tom, ako v júni oproti máju stagnovali.